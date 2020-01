Ragazze investite e uccise a Roma, Pietro Genovese: «Sono sbucate all’improvviso, non le ho viste» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Racconterà la propria versione dei fatti Pietro Genovese, ascoltato oggi giovedì 2 gennaio 2020, in merito all’incidente di Corso Francia in cui Gaia e Camilla, le due Ragazze di 16 anni Sono state investite e uccise a Roma. «Sono sbucate all’improvviso, non le ho viste», questa la difesa del giovane figlio del regista accusato di omicidio stradale. Potrebbe confermare questa versione il ventenne ma potrebbe anche avvalersi della facoltà di non rispondere all’interrogatorio con il gip Bernadette Nicotra. Non è escluso nemmeno che Genovese possa fornire la propria versione con una serie di dichiarazioni spontanee, senza tuttavia rispondere alle contestazioni dei magistrati. In pesante stato confusionale dalla notte dell’incidente, avvenuto tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019, Genovese alterna costantemente pianto e senso di colpa. Ragazze investite e uccise a Roma: velocità e ... Leggi la notizia su urbanpost

