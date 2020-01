Ragazze investite a Roma, Pietro Genovese parla davanti al giudice: “Sono sconvolto” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il giorno dell’interrogatorio di Pietro Genovese, il 20enne arrestato e sottoposto ai domiciliari con l’accusa di aver travolto ed ucciso le sedicenni Gaia e Camilla su Corso Francia a Roma, è arrivato. Il giovane si è presentato davanti al giudice Bernadette Nicotra in compagnia dei suoi avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi. Il 20enne è apparso scuro in volto e vestito completamente di nero: aveva infatti giubbotto e maglioncino a collo alto della stessa tonalità. L’interrogatorio è durato circa un’ora e al termine dello stesso i suoi legali hanno parlato così: “Questa è una tragedia per tutte e tre le famiglie coinvolte. Genovese non è il killer che è stato descritto e merita rispetto e comprensione come le famiglie delle due Ragazze. Il nostro assistito ha risposto alle domande del giudice, ma sul contenuto dell’atto istruttorio manteniamo il ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

