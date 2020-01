Ragazza tocca il pacco ai passanti: lei è molto attraente [VIDEO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ragazza tocca il pacco ai passanti: una bella giovane chiede agli uomini incontrati di poter toccar loro le parti intime. Molti esitano, ma alla fine è un successo (ed è per una buona causa!) “Buongiorno, sono un’infermiera: posso infilarle la mano là sotto? È per una ricerca…”. Magari il dialogo non sarà andato così, però rende abbastanza bene l’idea della Ragazza protagonista, che tocca il pacco ai passanti. La richiesta, come converrete, esula dall’ordinario. Eppure, qualcuno ha accettato, del resto dietro c’è un’ottima ragione, ma non intendiamo rovinarvi la sorpresa. Ragazza tocca il pacco a sconosciuti. Già, avete capito proprio bene, una bella giovane ha toccato le parti intime delle persone che incontrava lungo la strada. No, non fatevi strade idee, non è una nuova tecnica di rimorchio, bensì una singolare iniziativa a scopo di bene. La palpatina va infatti ricondotta al ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Ragazza tocca il pacco ai passanti: lei è molto attraente [VIDEO] - - censorshit_ : ragazza ubriaca mi tocca le guance e mi dice: tu sei una persona! i love her non mi era mai stato detto prima -