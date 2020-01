Raffaella Fico e la foto da ‘urlo’ per cominciare il 2020 alla grande (Di giovedì 2 gennaio 2020) La donna più bella mai passata dal grande Fratello. Alta, riccia, sexy, con un fisico da urlo, capace di fare capitolare a fasi alterne Mario Balotelli e che, se non fosse al maschile, con rispetto parlando, sarebbe la classica portatrice sana del suo cognome. Perché Raffaella Fico, con i suoi 449 mila follower è una fonte di gossip inesauribili, una social influencer, una persona che detta la moda. Le ultime su di lei dicono pienamente che le piace giocare col suo corpo. Se ne frega del giudizio degli altri. Ognuno lavora con quello che ha in mano. E lei gioca tremendamente, di petto e basa la sua economia anche su ciò sopra cui si siede, che diventa luogo di ammirazione tutte le volte che posta le sue giornate in palestra mentre fa squat. L’ultimo vedo e non vedo del suo outfit è stato a Capodanno, con un outfit che non ha nascosto l’intero spacco di coscia della ragazza, con in mano ... Leggi la notizia su cronacasocial

zazoomblog : Raffaella Fico bollente: lo spacco vertiginoso non contiene tutto [FOTO] - #Raffaella #bollente: #spacco - zazoomblog : Raffaella Fico bollente: lo spacco vertiginoso non contiene tutto [FOTO] - #Raffaella #bollente: #spacco - zazoomblog : Raffaella Fico Instagram gonna in maglia tutta aperta sul davanti infiamma i social: «Da impazzire» - #Raffaella… -