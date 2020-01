Quentin Tarantino: "Dunkirk è il mio secondo film preferito del decennio" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dunkirk si è posizionato alla seconda posizione delle preferenze del decennio del regista Quentin Tarantino. Quentin Tarantino ha svelato che il suo secondo film preferito del decennio è Dunkirk, diretto dal regista Christopher Nolan, che grazie a una recente visione è passato dalla settima posizione alla seconda. Il filmmaker non ha ancora svelato la sua top 10, ma durante il podcast Rewatchables, ha parlato della sua esperienza con il film ambientato durante la seconda guerra mondiale. Quentin Tarantino ha spiegato: "Ho avuto un'esperienza interessante con Dunkirk le prime volte due volte. La prima volta, non so a cosa stessi pensando. Ho semplicemente affrontato lo spettacolo del progetto. Non riuscivo a vedere altro oltre quello. Ho ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Quentin Tarantino: 'Dunkirk è il mio secondo film preferito del decennio' - NonFarcela : RT @universal_it: Un divo, la sua controfigura e una attrice in ascesa. #CEraUnaVoltaAHollywood, il nuovo capolavoro di Quentin Tarantino,… - OLegadoCinemat1 : @Rod_Lorencini @thiagosuresh @TiagoBelotti Era uma vez em Hollywood Diretor: Quentin Tarantino Elenco: Leonardo DiC… -