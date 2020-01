‘Quello che conta siamo noi…’: Carlotta Mantovan felice, la nuova vita dopo Frizzi (FOTO) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Carlotta Mantovan dopo alcuni giorni di silenzio è ritornata attiva sui social. La vedova di Fabrizio Frizzi sembra aver ritrovato la serenità perduta grazie alla sua piccola Stella. Proprio insieme alla sua bambina, la 36enne si è immortalata in uno scatto dolcissimo che ha conquistato tutti nel giro di pochi minuti. Carlotta Mantovan e la felicità ritrovata insieme a Stella Sono passati quasi due anni da quando Fabrizio Frizzi è scomparso lasciando da sola sua moglie Carlotta Mantovan e Stella. Un dolore straziante quello che ha subito la vedova e che fortunatamente sembra aver superato. La donna è riuscita ad andare avanti grazie alla sua bambina e al sostegno della propria famiglia. Ogni giorno la presentatrice si è occupata di Stella seguendola negli studi e condividendo con lei le sue passioni. Poche ora fa, Carlotta si è immortalata in uno scatto tenerissimo in bianco e nero che ... Leggi la notizia su kontrokultura

