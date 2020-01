Psicologia, il prete-psicologo: “Dal Papa reazione istintiva del corpo, prima che della mente” (Di giovedì 2 gennaio 2020) “La reazione è stata istintiva, del corpo prima ancora della mente, per recuperare una posizione di stabilità subito dopo la paura per una possibile caduta, dovuta al problema fisico di cui soffre”. E’ quanto spiega all’AdnKronos lo ‘psicologo della Chiesa’ padre Amedeo Cencini, sacerdote canossiano e psicoterapeuta, autore di diverse opere sul rapporto fra la religione, la Psicologia e la psicanalisi, commentando la reazione – che potrebbe apparire inappropriata, quando attribuita a un pontefice – di Papa Francesco rispetto a una fedele che lo aveva strattonato con vigore tirandolo a sé per il braccio durante un’udienza, ricevendo in cambio, una volta ‘liberatosi’ dalla morsa anche con uno schiaffetto, un’occhiataccia e un rimprovero, seppur seguiti da una sorta di ‘scuse pubbliche’ da parte di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

