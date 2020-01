Provincia, il presidente Di Maria convoca i consiglieri per una riunione di lavoro (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha invitato i consiglieri Provinciali ad una riunione lavoro per giovedì 9 gennaio 2020, con inizio alle ore 11.30, alla Rocca dei Rettori per affrontare due argomenti: 1) la valutazione degli effetti e delle conseguenze della mancata approvazione in Consiglio Provinciale del 31.12.u.s. delle Deliberazioni sulla modifica del Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e sulla Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021; 2) la predisposizione del Documento contabile Bilancio 2020-2022 in considerazione delle modifiche ed integrazioni apportate all’impianto normativo della Finanziaria 2020. Confronto e discussione per la individuazione delle Linee-Guida per la definizione dello schema di Bilancio. L’incontro si è reso necessario al fine di evitare che il ... Leggi la notizia su anteprima24

artigianimperia : Confartigianato della provincia di Imperia, Mario Novaro è stato riconfermato come presidente della categoria NCC… - maurocusini : Secam, il Presidente della Provincia chiede un passo indietro a De Buglio - INTORNO TIRANO - LatinaQTW : Cambio ai vertici in Provincia di Latina. Il presidente Medici nomina i nuovi dirigenti -