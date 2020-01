“Pronta per le nozze”. Alessandra Amoroso, la notizia rimbalza ovunque. E c’è già chi la vede mamma (Di giovedì 2 gennaio 2020) Si amano da ormai tre anni e convivono felicemente. Stiamo parlando della cantante Alessandra Amoroso e del suo compagno Stefano Settepani. Lui ha 44 anni e nella vita lavorativa è un produttore musicale. In carriera ha collaborato con artisti importanti come Elisa e Mahmood e quando ha lavorato ad ‘Amici’ ha conosciuto la sua dolce metà durante una sua ospitata al talent show condotto da Maria De Filippi. Oltre ad essere il suo fidanzato, Stefano è anche il manager della donna. La loro relazione sentimentale non è vissuta in gran segreto, infatti il settimanale ‘Diva e Donna’ ha immortalato la coppia nella capitale Roma. Insieme a loro c’erano anche le figlie dell’uomo, concepite con la sua ex moglie. Vediamo che tipo di rapporto ha instaurato la Amoroso con le due. (Continua dopo la foto) Come testimoniano le immagini pubblicate dal settimanale di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

carmelitadurso : Buongiorno!!! Pronta per una gita nel deserto ?????? volete venire con me?!? Non perdetevi le prossime storie su… - msgelmini : Democrazia a 5 Stelle. Dissenti? Sei fuori! Non condivido quasi nulla con #Paragone, ma paga per la sua coerenza. I… - ReginaBaresi : ECCOCI! ?? Siamo tornate anche in questo 2020, per il primo allenamento dell’anno! Tare trema! ?? @AlborghettiLisa pr… -