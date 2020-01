Promo di film e serie tv Disney+ del 2020, da Aladdin a Lizzie McGuire: WandaVision anticipa la data di lancio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sarà un anno ricco di nuovi contenuti quello proposto per le serie tv Disney+ del 2020. La piattaforma streaming, lanciata dalla Casa di Topolino lo scorso novembre, si prepara a soddisfare i fan con tanti film e prodotti televisivi, anticipando cosa vedremo nei prossimi mesi.Disney+ sarà disponibile in Italia solo dal 31 marzo 2020, ma il debutto si avvicina sempre di più. Per rispondere al possibile calo di utenze dopo la fine di The Mandalorian, il servizio ha divulgato un Promo per annunciare film e serie tv che vedremo quest'anno. Tra le proposte: i film d'animazione Disney come Toy Story 4, ultimo capitolo della saga inaugurata dalla Pixar nel 1995; i live action di Aladdin e Il Re Leone; e gli immancabili Star Wars.Ad autunno 2020 è attesa anche la seconda stagione di The Mandalorian, confermata dal creatore Jon Favreau e ufficializzata dalle immagini nel Promo, che ... Leggi la notizia su optimaitalia

