Previsioni Meteo Lombardia | cielo sereno e possibili nebbie in Pianura

Arpa Lombardia comunica le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, fino a domenica 5 gennaio. Oggi ovunque sereno o poco nuvoloso ma con probabile nebbia estesa, o nubi basse, sulla Pianura, in dissolvimento tra il tardo mattino ed il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio annuvolamenti a partire da ovest. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime senza notevoli variazioni. In Pianura minime intorno a -2 °C, massime intorno a 7 °C. Zero termico: a circa 2700 metri, in temporaneo abbassamento fino a circa 2000 metri in corrispondenza di Alpi e Prealpi. Venti: in Pianura deboli occidentali con qualche rinforzo, in montagna deboli meridionali con rinforzi sui rilievi alpini di confine. Domani velature diffuse, a tratti più marcate; possibile nebbia in Pianura nella notte e al mattino. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve ...

