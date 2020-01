Previsioni Meteo Epifania: freddo vento di grecale tra Domenica 5 e Lunedì 6, ma sarà secco con cielo sereno o poco nuvoloso (Di giovedì 2 gennaio 2020) Previsioni Meteo Epifania – Secondo le ultime elaborazioni pare sfumare un altro attacco artico verso l’Italia o, perlomeno, pare assumere connotati meno eclatanti. Ribadiamo che la disposizione generale, ossia gli assetti barici a scala euro-atlantica, sono favorevoli a una circolazione meridiana e a possibili sortite fredde, ogni tanto, verso l’Italia, in un contesto in cui l’alta pressione la fa da padrone. Ribadiamo anche che quando la figura anticiclonica euro-atlantica occupa una posizione centro-occidentale sul continente o tra Oceano e continente, esattamente la posizione che sta occupando in questo periodo, le chances per avere irruzioni di aria fredda sono maggiori, benchè il contesto generale possa favorire anche lunghe fasi di alta pressione. Ciò naturalmente perché viene inibito il flusso Atlantico gli viene, cioè, sbarrava la porta verso Est, ed è il flusso ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

