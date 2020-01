Pressing Serie A sarà il "Tiki Taka" di Rete 4: da lunedì 6 gennaio (e poi ogni domenica), in seconda serata (Di giovedì 2 gennaio 2020) A dicembre, si era parlato di un passaggio di Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco a Rete 4, l'ennesimo cambio di Rete per il programma condotto da Pierluigi Pardo. Per quanto riguarda la stagione televisiva in corso, infatti, il programma di approfondimento calcistico ha iniziato la propria corsa su Italia 1, ad inizio campionato, per poi essere collocato su Canale 5 a partire dal 27 ottobre scorso.Tiki Taka, però, come annunciato direttamente da Pardo durante l'ultima puntata del 2019, tornerà in onda su Italia 1, precisamente a partire dal prossimo 12 gennaio, in seconda serata.Pressing Serie A sarà il "Tiki Taka" di Rete 4: da lunedì 6 gennaio (e poi ogni domenica), in seconda serata pubblicato su TVBlog.it 02 gennaio 2020 20:31. Leggi la notizia su blogo

