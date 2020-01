Pressing Serie A: Giorgia Rossi su Retequattro per sostituire Tiki Taka nella domenica sera di Mediaset (Di giovedì 2 gennaio 2020) Retequattro lunedì 6 gennaio, alle 23.25, manderà in onda Pressing Serie A, un nuovo programma di attualità sportiva. Dopo l’esordio al lunedì, l’approfondimento calcistico proseguirà la sua corsa la domenica in seconda serata. Al timone la giornalista Giorgia Rossi. Walter Zenga, ex portiere dell’I Leggi la notizia su liberoquotidiano

zazoomnews : Pressing Serie A: Giorgia Rossi su Rete 4 per sostituire Tiki Taka nella domenica sera Mediaset - #Pressing #Serie… - zazoomblog : Pressing Serie A: Giorgia Rossi su Rete 4 per sostituire Tiki Taka nella domenica sera Mediaset - #Pressing #Serie… - lamescolanza : Rete 4, dal 6 gennaio andrà in onda 'Pressing Serie A' -