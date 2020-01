Pressing Serie A: Giorgia Rossi su Rete 4 per sostituire Tiki Taka nella domenica sera Mediaset (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giorgia Rossi Nel 2020, Rete 4 darà spazio anche al calcio. Lunedì 6 gennaio, alle 23.25, debutta Pressing Serie A, un nuovo programma di attualità sportiva a cura di Sport Mediaset, la testata giornalistica diretta da Alberto Brandi. Dopo l’esordio al lunedì, l’approfondimento calcistico proseguirà la sua corsa la domenica in seconda serata. Al timone la giornalista Giorgia Rossi. Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, sarà invece uno degli ospiti fissi. Pressing Serie A vedrà la luce nel giorno in cui si giocherà sul campo la 18esima giornata di campionato, che attualmente vede duellare per il vertice della classifica la Juventus e l’Inter. La nuova proposta televisiva Mediaset andrà così ad affiancarsi a Tiki Taka, che resterà su Italia 1 il lunedì sera e non passerà su Rete 4. Al centro dell’approfondimento condotto da Giorgia Rossi ci ... Leggi la notizia su davidemaggio

lamescolanza : Rete 4, dal 6 gennaio andrà in onda 'Pressing Serie A' - live_serie : ??#Atalanta in pressing per Kevin #Bonifazi del #Torino. I bergamaschi presto saluteranno Simon #Kjaer, che non si… - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: TV - L'approfondimento sportivo di Mediaset raddoppia: Pressing Serie A ogni domenica su Rete 4, in studio Giorgia Rossi… -