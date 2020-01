Presidenziali Usa, Castro si ritira

Si chiama fuori uno dei possibili candidati democratici nella corsa alla Casa Bianca. Julian, ex ministro di Obama, ha annunciato infatti il suo ritiro dalle primarie: "Non è ancora il mio momento", ha affermato in un video in cui ha ringraziato i suoi fans. Per le sue originiera sempre stato considerato un candidato in grado di attirare consensi presso le minoranze afroamericane e ispaniche negli Usa. Ma i sondaggi non lo hanno mai dato al di sopra del 2% dei consensi.(Di giovedì 2 gennaio 2020)