Premier, tre tifosi arrestati per insulti omofobi e razzisti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nella giornata di ieri, Brighton e Chelsea si sono affrontate per il 21° turno di Premier League. L’incontro è terminato con il risultato di 1-1 (vantaggio dei Blues e pareggio dei padroni di casa nel finale), ma a fare notizia è l’arresto di tre tifosi, a seguito di insulti razzisti e omofobi. «Ancora una volta … L'articolo Premier, tre tifosi arrestati per insulti omofobi e razzisti Leggi la notizia su calcioefinanza

IlmsgitSport : Premier League, il Brighton espelle tre tifosi per comportamenti razzisti - ilmessaggeroit : Premier League, il Brighton espelle tre tifosi per comportamenti razzisti - sportli26181512 : #Governance #Notizie Brighton-Chelsea, tre tifosi arrestati per insulti omofobi e razzisti: Nella giornata di ieri,… -