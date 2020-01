Premier League, Liverpool inarrestabile: 2-0 allo Sheffield, +13 sul Leicester (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Liverpool inizia il 2020 come l’aveva terminato, ossia vincendo. A Anfield Salah e Mané stendono lo Sheffield e volano a +13. Il ruolino di marcia del Liverpool è impressionante. I campioni del mondo in carica riaprono l’anno con un’altra vittoria. Liverpool-Sheffield 2-0 A Anfield, contro lo Sheffield United, gli uomini di Klopp hanno ottenuto la diciannovesima vittoria su venti partite: 58 punti su 60 disponibili, un ritmo insostenibile. Contro i Blades l’equilibrio non dura nemmeno 4 giri d’orologio: Robertson va via a sinistra e crossa per Salah, che la sblocca chiudendo l’azione sul primo palo. Alisson non va praticamente mai oltre l’ordinaria amministrazione e il Liverpool sfiora più volte il gol della tranquillità, con un Salah particolarmente ispirato. La partita resta viva, almeno nella forma, fino al 64′ quando proprio ... Leggi la notizia su newsmondo

