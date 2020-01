Prefetto Cosenza,scattano i domiciliari

Prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è stata arrestata. A suo carico la squadra mobile del capoluogo ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Il reato che le viene contestato è di induzione indebita a dare o promettere utilità in relazione a circa 700 euro che sarebbero stati intascati dopo l'emissione di una fattura falsa da parte di un'imprenditrice,che poi ha immediatamente denunciato l'accaduto.(Di giovedì 2 gennaio 2020) Ildi, Paola Galeone, è stata arrestata. A suo carico la squadra mobile del capoluogo ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arrestiemessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Il reato che le viene contestato è di induzione indebita a dare o promettere utilità in relazione a circa 700 euro che sarebbero stati intascati dopo l'emissione di una fattura falsa da parte di un'imprenditrice,che poi ha immediatamente denunciato l'accaduto.(Di giovedì 2 gennaio 2020)

CottarelliCPI : L'anno finisce con la notizia del prefetto di Cosenza indagata per corruzione. Per una mazzetta da 700 euro. Settec… - HuffPostItalia : Prefetto di Cosenza indagata per corruzione. È stata filmata mentre riceveva una mazzetta da 700 euro - SkyTG24 : Cosenza, arrestata per corruzione il prefetto Paola Galeone -