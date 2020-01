Pogba Juventus, alta tensione allo United: scoppia il caso, ora Paratici ci crede! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pogba Juventus- Come evidenziato nelle ultime ore da alcune fonti inglesi e poi come riportato da alcuni colleghi italiani, Paul Pogba e il Manchester United starebbero affrontando una piccola tensione dopo l’assenza del centrocampista nell’ultima sfida contro l’Arsenal. Un’assenza non del tutto giustificata, la quale avrebbe scatenato il malcontento del club inglese. Possibile addio immediato? Ipotesi complicata, ma non impossibile, soprattutto per quel che riguarda i rapporti tra il giocatore e la Juventus. Pogba Juventus, tripla cessione per finanziare il super colpo Come detto, Pogba potrebbe vestire bianconero già a gennaio, ma serviranno circa 130 milioni di euro per convincere lo United a dire sì. Paratici potrebbe incassare parte della cifra dalla doppia cessione di Rabiot ed Emre Can. Leggi anche: Juventus, clamoroso: addio immediato a Rabiot, cessione a ... Leggi la notizia su juvedipendenza

