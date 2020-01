Pogba alla Juventus?/ Calciomercato news: possibile a giugno il clamoroso ritorno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pogba alla Juventus? Calciomercato news: il ritorno del francese è una possibilità credibile a giugno, ne è convinto anche Claudio Pasqualin. Leggi la notizia su ilsussidiario

forumJuventus : Com’è triste Pogba. Il francese ancora in panchina, rivuole l’Italia. Prima della fine del mese potrebbe andare all… - tuttosport : #Pogba, caos totale con lo #United. E lui spinge per tornare alla #Juve ?? - amvcpaulo : RT @VlnN94: Io non penso che tornerà alla Juve, ma la situazione Pogba sta andando oltre l'imbarazzante, vorrei chiedere ai geni che ne det… -