Poco pesce e riso, niente fumo e un bicchiere di vino al giorno: i segreti della donna più anziana al mondo (Di giovedì 2 gennaio 2020) No fumo ma sì un bicchiere di vino al giorno: i consigli della donna più anziana al mondo Kane Tanaka oggi, 2 gennaio, compie 117 anni. L’ultracentenaria giapponese è considerata la donna vivente più anziana al mondo. Nata nel villaggio di Kazuki nella prefettura di Fukuoka (Giappone) nell’isola meridionale di Kyushu nel 1903, lo stesso anno in cui i fratelli Wright hanno realizzato il primo volo con il primo mezzo motorizzato, Kane Tanaka è entrata nella lista del Guinness dei primati per longevità. La decana dell’umanità si è sposata a 19 anni ed ha avuto tre figli. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha lavorato con il marito in un negozio che vendeva torte di riso. Per miracolo Kane è scampata al disastro di Hiroshima. Quando il marito è morto Kane ha continuato a lavorare fino all’età di 63 anni. Nella sua vita la donna più vecchia al mondo ha anche avuto modo di ... Leggi la notizia su tpi

wannabesmarties : @dario_head Anche il mio fidanzato sta poco a poco reintroducendo la carne dopo più di 2 anni senza. Si ammala trop… - Franca73957780 : @1MisterHyde Nn ero ne carne ne pesce??...quindi poco appetibile ?? - elpme10 : @MinutemanItaly @ale_dibattista Non so se sia una questione di prenderci. Dico che posso cmq dire che lui abbia det… -