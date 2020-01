PlayStation 5, data d'uscita. Sony la presenterà al CES il 7 gennaio 2020? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sony potrebbe presentare la nuova PlayStation 5 al CES 2020 di Las Vegas in programma dal 7 al 10 gennaio. Dopo il rilancio a sorpresa di Microsoft che ha svelato il design di Xbox Series X nel corso degli ultimi Games Awards, il colosso giapponese potrebbe aver deciso di cogliere la palla al balzo per spiazzare la concorrenza e annunciare con largo anticipo la nuova console. Sapevamo da tempo che Sony avrebbe lanciato la nuova PS5 nel corso dell’anno, ma in pochi avrebbero scommesso su un evento al CES di Las Vegas. Per chi non la conoscesse, si tratta della più importante fiera mondiale riservata all’elettronica di consumo che ospita centinaia di aziende, operatori e giornalisti provenienti da tutto il mondo. Negli anni scorsi, questo appuntamento era utilizzato da Sony per presentare la propria lineup di TV, cuffie, smartphone e fotocamere in arrivo nel resto ... Leggi la notizia su gqitalia

