Platinette Ha Perso 30 Chili, Ecco Come Ha Fatto a Dimagrire! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Platinette, il cui vero nome è Mauro Coruzzi, noto Personaggio tv, ha cambiato vita. Seguendo una dieta ferrea e adottando uno stile di vita salutare Mauro è riuscito a perdere 30 Chili in 6 mesi. In un’intervista ha spiegato Come è riuscito a dimagrire, che sport pratica e soprattutto che dieta ha seguito. Ecco i tutti i dettagli. Solo pochi mesi fa vi avevamo annunciato la drastica decisione di Platinette, che aveva deciso di abbandonare la tv per motivi di salute. L’opinionista aveva affermato di non riuscire più a muoversi e di avere problemi alle gambe e per questi motivi si era ritirato dalla tv per curarsi. Adesso Mauro Coruzzi ha dato una svolta alla sua vita ed è apparso con 30 Chili in meno. Grazie all’aiuto di un’esperta nutrizionista, Mauro si è riappropriato del suo corpo ed in un’intervista ha svelato Come ha Fatto a perdere tutti questi ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

Noovyis : (“Ho perso 30 chili”. Platinette ormai è un altro. Che forma, ecco come ci è riuscito) Playhitmusic -… -