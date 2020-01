Pietro Senaldi spietato con Bonafede: "Se non fosse stato per il M5s l'avvocatino di Mazara del Vallo..." (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ingiustizia è fatta. Da ieri l' Italia non è più un Paese sicuro per i cittadini innocenti, che rischiano di restare sotto processo tutta la vita e di crepare con ancora un giudizio sospeso sulla loro onorabilità. Dobbiamo ringraziare di questo il signor Bonafede, un avvocatino di Mazara del Vallo c Leggi la notizia su liberoquotidiano

