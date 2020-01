Pietro Genovese: “Sconvolto e devastato per Gaia e Camilla” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Investimento mortale a Roma, interrogatorio di garanzia per Pietro Genovese, che spiega: “Sconvolto e devastato per Gaia e Camilla”. Pietro Genovese nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip durato circa un’ora ha ricostruito quanto avvenuto la sera in cui ha investito Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Ribadisce quanto era emerso finora: “Sono sconvolto … L'articolo Pietro Genovese: “Sconvolto e devastato per Gaia e Camilla” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

giorgio_gori : Davvero Pietro #Genovese andava arrestato? La motivazione del gip - la possibile reiterazione del reato - non convi… - infoitinterno : Incidente a Corso Francia: interrogatorio di garanzia a Pietro Genovese - Storie italiane 02/01/2020 - infoitinterno : Investite su Corso Francia, l’interrogatorio di Pietro Genovese: “Sono sconvolto e devastato” -