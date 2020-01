Pietro Genovese piange: “non le ho viste, il semaforo era verde” Oggi il Gip (Di giovedì 2 gennaio 2020) E’ arrivato l’atteso giorno dell’interrogatorio di Pietro Genovese sulla tragedia di Corso Francia a Roma. Il Gip confronterà la sua testimonianzacon quelle degli amici e dei testimoni. L’incidente di Corso Francia a Roma, costato la vita a Gaia e Camilla, è alla stretta finale. Oggi il Gip capitolino Bernadette Nicotra raccoglierà le testimonianze di Pietro … L'articolo Pietro Genovese piange: “non le ho viste, il semaforo era verde” Oggi il Gip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

giorgio_gori : Davvero Pietro #Genovese andava arrestato? La motivazione del gip - la possibile reiterazione del reato - non convi… - discoradioIT : È previsto per oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al gip per Pietro Genovese, il 20enne ai domiciliari per a… - ippolitasantare : Incidente corso Francia, Pietro Genovese dal pm: «Era verde, non le ho viste» -