Pierfrancesco Favino | conoscete la moglie? Chi è la bellissima attrice FOTO

Si chiama Anna Ferzetti e ha conquistato il cuore dell'attore Pierfrancesco Favino ben 15 anni fa. attrice teatrale e cinematografica, Anna Ferzetti, figlia del celebre attore romano Pasquale (detto Gabriele) Ferzetti e classe 1982 ha vissuto diversi anni in Germania e a Londra per poi tornare in Italia dove ha conosciuto, ad una cena tra

