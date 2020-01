Picchia e tenta di violentare la moglie incinta il giorno di Capodanno: arrestato 30enne a Chiari (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri a Chiari nel Bresciano dopo aver Picchiato e tentato di violentare la moglie il giorno di Capodanno: a denunciarlo ai militari la donna che, incinta al quarto mese, ha raccontato di aver subito per anni per aggressioni del marito e di aver trovato solo ora il coraggio di raccontare tutto. Leggi la notizia su milano.fanpage

donreal41 : #Sequestrata e massacrata di botte...Il 2019 si porti via gli #ultimiappuntamenti chiarificatori...non se ne può pi… - thewaterflea : RT @SecolodItalia1: Vuole costringerla a sposarlo: sequestra la ex 3 giorni. La picchia, la minaccia, tenta di strangolarla - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Vuole costringerla a sposarlo: sequestra la ex 3 giorni. La picchia, la minaccia, tenta di strangolarla -