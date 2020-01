Perin via dalla Juventus/ Calciomercato news: è ufficiale il ritorno al Genoa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Perin via dalla Juventus, Calciomercato news: oggi è arrivato l'annuncio ufficiale del ritorno al Genoa del portiere per i prossimi sei mesi. Leggi la notizia su ilsussidiario

Fantacalcio : UFFICIALE - Calciomercato Genoa: riecco Perin, ha firmato anche Behrami - infoitsport : Genoa-Perin, ci siamo: al via le visite mediche - pirolini : RT @testadecasso: Hai scelto di andare via, progetto o non progetto nostro, per guadagnare piu soldi e giocare 5 partite l'anno;hai vinto,… -