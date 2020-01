Perin pronto: «Torno al Genoa per riconoscenza» – FOTO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mattia Perin ha annunciato con un post su Instagram il suo trasferimento al Genoa: «Sono pronto per questa sfida» Mattia Perin ha salutato Genova e il Genoa con un post su Instagram. Il nuovo portiere del Grifone si è detto pronto e entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura. «Il sapore della sfida, il senso di appartenenza, l’amore per la città, la maglia con cui ho esordito in Serie A, la storia che si respira a Pegli, gli allenatori e le persone che mi hanno visto crescere, l’energia che ti trasmette la Gradinata alle spalle. Questo è quello che mi ha spinto ad accettare questa sfida. Torno da te Genoa per riconoscenza, perché dobbiamo esserci utili a vicenda, perché le sfide non mi hanno mai fatto paura e perché sento di dover ridare indietro qualcosa a te e alla tua gente. Mimmo, Stefano, Goran, Davide sono pronto a offrire il mio contributo!» View ... Leggi la notizia su calcionews24

ma_liguori : RT @pianetagenoa: GAZZETTA DELLO SPORT - Perin pronto a volare «Sfida affascinante» - - pianetagenoa : GAZZETTA DELLO SPORT - Perin pronto a volare «Sfida affascinante» - - calciomercatoit : ?? #Juventus - #Perin pronto per il #Genoa: il saluto ?? #CMITmercato -