Perché Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica? Silenzio sui motivi

Dopo 19 anni, Samantha Cristoforetti lascia l'Aeronautica Militare. Alla base della decisione della 42enne, milanese di nascita e trentina d'adozione, prima donna astronauta italiana ad andare nello spazio, non ci sarebbe nessun contrasto con il corpo delle forze armate, come hanno confermato fonti interne dell'Aeronautica Militare all'Agi. «La richiesta di cessazione dal servizio è una pratica del tutto comune», hanno spiegato, aggiungendo che «per gennaio è previsto il saluto ufficiale»: Samantha Cristoforetti è attesa a Istrana, nel Trevigiano, nella sede il 51 Stormo. Le formalità di rito prevedono, oltre al saluto alla bandiera, anche un colloquio con il comandante della base, il colonnello Massimiliano Pasqua: probabilmente solo in quel momento saranno rivelati i motivi della decisione. Secondo Repubblica, invece, alla base della scelta «sembra ci siano le pressioni ...

