Per Meloni il governo non sopravviverà alle elezioni in Emilia: “Il meglio deve ancora venire” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giorgia Meloni interviene sullo scenario politico futuro dopo le elezioni in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio. Secondo la leader di FdI il governo non ha scampo: prevedendo un successo del centrodestra alle regionali in Emilia Romagna, per Meloni l'esecutivo non si salverà e dovrà fare i conti con la volontà democratica del Paese. Leggi la notizia su fanpage

FratellidItaIia : Governo, Meloni: Prima va a casa e meglio è, Conte moltiplica poltrone invece che aumentare fondi per scuola e univ… - SusyEmaig : @Axen0s @bellaotero82 @welikeduel Non mi risulta sia in questo calo costante purtroppo. E quel poco che ha perso se… - RRobitt2011 : @AretusaMoro La salvo solo per gli aspetti identitari, che sono fondamentali vs corruzione della cultura, immigrazi… -