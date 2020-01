Pensioni Scuola 2020, domanda di cessazione dal 1° Settembre: istruzioni del Miur (Di giovedì 2 gennaio 2020) Come noto, il personale del comparto scolastico conserva regole differenti rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti in merito alle tempistiche d’invio delle domande delle Pensioni Scuola. In particolare, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2020. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto Scuola. Per il personale docente, educativo e A.T.A, invece, il termine era fissato al 30 dicembre 2019, poi prorogato al 10 gennaio 2020. Quest’ultimo termine deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora ... Leggi la notizia su leggioggi

