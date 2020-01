Pensioni quota 100 ultime notizie, addio alla misura: come cambia? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pensioni quota 100 ultime notizie: come cambia la misura prima e dopo del termine della sperimentazione? Nella Legge di Bilancio 2020 non sono presenti modifiche a questa misura introdotta dal Governo M5S-Lega ma a quanto pare non è detta l’ultima parola perché ci sono forze politiche che sono decisamente contrarie. La quota 100 consente di lasciare il lavoro a 62 anni di età con 38 anni di contributi versati. La scadenza della sperimentazione è prevista per il 31 dicembre 2021, ma cosa succederà dopo? Il rischio è quello di tornare alla Legge Fornero e che dunque ci possa essere uno scalone di cinque anni per coloro che raggiungerebbero i requisiti in una data successiva. Per questo è già stata annunciata dal Governo la volontà di studiare una soluzione idonea e di voler mettere mano al sistema Pensionistico per superare la Legge Fornero e garantire flessibilità in uscita. Ma ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

