Pensioni Italia, cosa succede dopo quota 100 (Di giovedì 2 gennaio 2020) quota 100 sta per andare in pensione. L’anticipo Pensionistico a 62 anni e 38 di contributi – misura sperimentale del governo M5S-Lega – termina il 31 dicembre 2021. L’esecutivo attuale l’ha confermato, per non creare esodati. Ma la prossima manovra – tra nove mesi – dovrà decidere per tempo cosa fare per evitare lo scalone che si formerà a cavallo tra 2021 e 2022. Bastano piccole differenze anagrafiche e c’è chi si troverà a lavorare anche 7 anni in più. Ecco allora maturare un vasto consenso bipartisan per riformare una volta per tutte le Pensioni, correggendo la Fornero. E consentendo un’uscita flessibile a 64 anni con 36 o 38 anni di versamenti (anziché 67 anni per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi con l’anticipata). Ma accettando il ricalcolo contributivo dell’assegno che dunque sarà un po’ più basso. Chi ha utilizzato quota 100 (La Repubblica, 2 gennaio ... Leggi la notizia su nextquotidiano

FratellidItaIia : Manovra, Meloni: In ridicola parodia di camera cafè M5s parli del taglio pensioni invalidi e vedove… - TommyBrain : 61 Chi assiste chi? Il meridione paga le pensioni del nord Italia - IacobellisT : 61 Chi assiste chi? Il meridione paga le pensioni del nord Italia -