Patrimonio immobiliare, il rapporto del Mef: case di proprietà per 3 italiani su 4, cala il valore degli immobili quasi ovunque (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tre famiglie su quattro vivono in una casa di proprietà, e il valore complessivo del Patrimonio abitativo supera i 6mila miliardi: lo rivela la settima edizione di ‘Gli Immobili in Italia’ la pubblicazione realizzata da Agenzia delle Entrate e dal Ministero Economia e Finanza, in collaborazione con Sogei, che fotografa il Patrimonio immobiliare italiano. I dati si riferiscono all’anno 2016 e sono stati ottenuti elaborati incrociando il Catasto Edilizio Urbano, le quotazioni dell’Osservatorio del Mercato immobiliare, le dichiarazioni dei redditi, le banche dati dei versamenti delle Imposte sugli Immobili (IMU, TASI) e i dati del registro: in particolare, rivelano che quasi il 60% dei 57 milioni di immobili di proprietà di persone fisiche è usato come abitazione principale o pertinenza. Nel 2016 la superficie media di un’abitazione è pari a 117 metri quadri e il suo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

