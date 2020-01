Partite Iva, 3 milioni chiudono e il 25% vive sotto la soglia di povertà (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le Partite Iva, chiamate anche donatori di imposta, non vanno odiate, ma salvate. Federcontribuenti: ”con un fatturato di 45 mila euro, pagando tutte le imposte, resta un guadagno netto di 17 mila euro, con quale coraggio parlano di carico fiscale ridotto? Nel 2020 non avremo alcuna crescita economica, saremo ancora ultimi tra tutti i Paesi Ocse e questo perché resta la tendenza ad assassinare fiscalmente chi produce denaro ed occupazione”. Senza permessi o ferie pagate, senza il diritto ad ammalarsi e solo il 25% riesce a tenere aperta la P. Iva fino all’età pensionabile ”perdendo tutti i contributi Inps e Inail ed ENASARCO”. Il reddito medio di una P.Iva è calato di 7 mila euro negli ultimi 10 anni. Un dipendente senza persone a carico costa al datore di lavoro il 47,88% in più rispetto al netto che percepisce. ”Non c’è lavoro, mi apro una ... Leggi la notizia su ildenaro

TressoldiGian : Il Fisco schiaccia le partite Iva: in 3 anni spariti oltre 3 milioni di autonomi - ErmannoTempero1 : C'è una schiera di disoccupati e sottoccupati di cui non frega mai niente a nessuno. Anzi additati come il male ass… - gaetanopxme : @Mov5Stelle @luigidimaio Troppe tasse e adempimenti e le partite iva chiudono a ripetizione,eravate l’ultima speran… -