Parma | buone notizie per D’Aversa | Inglese parzialmente in gruppo

Il Parma è tornato ad allenarsi a Collecchio e sono arrivate buone notizie per Roberto D'Aversa: Inglese parzialmente in gruppo Il Parma è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Collecchio e Roberto D'Aversa ha avuto subito buone notizie. Roberto Inglese ha svolto la seduta parzialmente con il gruppo. Questo il report dei gialloblù. «Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D'Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. La seduta è stata conclusa da un lavoro tattico. Roberto Inglese ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato per Andreas Cornelius. Terapie per Gervinho e Yann Karamoh.»

