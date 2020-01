Papa Francesco non ha perso la pazienza: per me ha avuto paura. Come qualsiasi elettore leghista (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le immagini del Papa che schiaffeggia la mano della fedele invasata hanno fatto il giro del mondo e sollevato le più svariate reazioni. Ora, tutto si può dire ma non che Francesco sia una persona violenta e aggressiva. In tutta la sua vita ha dimostrato la sua straordinaria umanità, la sua sensibilità e attenzione ai più deboli e un impegno per la Pace e la nonviolenza ammirevoli. E allora? Cos’è accaduto l’altro giorno, in quella piazza, che lo ha fatto così infuriare? Niente di particolare, a mio avviso. Il Papa è un uomo, una persona di 80 anni, con tutte le fragilità che già questo comporta, oltre al peso di tutti gli attacchi che quotidianamente riceve -specialmente al suo interno – per il coraggio di tante scelte che sta operando. Un anziano che all’improvviso si è sentito strattonato con violenza per un braccio, dalle spalle, e ha avuto semplicemente paura. Tutto molto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

