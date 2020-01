Papa Francesco arrabbiato schiaffeggia la fedele, perché le guardie del corpo non sono intervenute (Di giovedì 2 gennaio 2020) La sua espressione di sdegno e lo schiaffo dato alla mano di una fedele ha fatto il giro del mondo. Il video di Bergoglio è diventato virale e provocato una pioggia di commenti e di reazioni in merito all'atteggiamento dello stesso Santo Padre. Ma in pochi hanno concentrato le proprie attenzioni sul ruolo delle guardie del corpo... Leggi la notizia su fanpage

Pontifex_it : Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cam… - Pontifex_it : Invochiamo oggi la Madre di Dio, che ci riunisce come popolo credente. O Madre, genera in noi la speranza, porta a… - lucianonobili : “Papa Francesco schiaffeggia la fedele”. Capisco la necessità di fare click. Ma mi domando: se persino una testata… -