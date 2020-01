Pallanuoto, le convocate dell’Italia per il collegiale con la Spagna. Venti azzurre chiamate d Paolo Zizza (Di giovedì 2 gennaio 2020) Riprende il lavoro del Setterosa, che resterà ad Ostia fino al 5 gennaio in collegiale con la Spagna: la formazione iberica è già qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in virtù della finale raggiunta agli ultimi Mondiali. In vista degli Europei di Pallanuoto femminile il CT Paolo Zizza ha chiamato 20 azzurre per preparare al meglio la manifestazione in Ungheria. Il calendario delle azzurre prevede agli Europei l’esordio domenica 12 gennaio con la Germania, poi la sfida lunedì 13 proprio con la Spagna. Mercoledì 15 il Setterosa affronterà l’Olanda, battuta negli States, poi venerdì 17 sarà la volta di Israele, ed infine domenica 19 sfida con la Francia. Quarti martedì 21, semifinali giovedì 23 e finalissima sabato 25. Per il collegiale dal 2 al 5 il CT Paolo Zizza ha convocato, come detto, Venti giocatrici, tra le quai Valeria Palmieri e Federica Lavi, assenti nella prima ... Leggi la notizia su oasport

