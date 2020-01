Palermo | allarme Fillea | ' fermo cantiere collettore fognario | a rischio anello

Questore Palermo : “Uso droga tra i giovani - è allarme sociale” : Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – Sull’uso della droga “soprattutto tra i più giovani” c’è a Palermo “un allarme sociale”. A dirlo è il Questore Renato Cortese nel corso del tradizionale scambio di auguri per la fine dell’anno con i giornalisti. “Ringrazio innanzitutto tutte le forze dell’ordine per l’impegno profuso tutti i giorni – dice Cortese – non passa giorno ...