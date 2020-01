Pago, intervista al miele di Miriana Trevisan: lui apprezza, lei contro Serena (Di venerdì 3 gennaio 2020) Pago, Miriana Trevisan e l’intervista al miele su di lui che risponde sui social. Inoltre la showgirl, per la prima volta, critica in modo deciso Serena Enardu e racconta che il cantante si è rifugiato a casa sua dopo la rottura Si è molto parlato in questi giorni di un possibile ritorno di fiamma tra … L'articolo Pago, intervista al miele di Miriana Trevisan: lui apprezza, lei contro Serena proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

melara_mattia : Kulusevski colpaccio! Costo un tantino elevato, ha giocato solo 4 mesi. Ma ormai ci sono prezzi inferiori? Ormai va… - _juhan : RT @oh_luca: un tal Lucas: ll borseggio dei contenuti - oh_luca : un tal Lucas: ll borseggio dei contenuti -