Padova, cenone odissea per una famiglia: “Rifiutati dai ristoranti perché abbiamo due figli” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un uomo, una donna e i loro due figli hanno faticato non poco per riuscire a prenotare il cenone di capodanno a Padova. Ogni volta che telefonavano a un ristorante si sentivano rispondere che i bambini sarebbero stati un problema perché avrebbero fatto confusione. Solo una pizzeria ha accettato di accoglierli. Leggi la notizia su fanpage

