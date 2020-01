Omicidio Elena Ceste, Buoninconti sta per chiedere la revisione del processo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il pool difensivo di Michele Buoninconti si prepara a chiedere la revisione del processo che ha condotto alla condanna a 30 anni di carcere per il pompiere di Costiglione d'Asti. "Ci sono elementi genetici che le attività d'indagine della Procura non hanno rilevato - dice a Fanpage, Eugenio d'Orio, Biologo e genetista forense. La richiesta potrebbe essere presentata nei primi mesi del 2020. Leggi la notizia su fanpage

GazzettaMs : #SullaScenaDelCrimine Rubrica di #AnnaVagli - GazzettaVg : #SullaScenaDelCrimine Rubrica di #AnnaVagli - gazzettadilucca : #SullaScenaDelCrimine Rubrica di #AnnaVagli -