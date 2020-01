Obbligo dello scontrino fiscale elettronico: cosa cambia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dal 1° gennaio 2020 commercianti ed esercenti hanno l'Obbligo dello scontrino fiscale elettronico. La gestione della contabilità diventa automatica con l'adozione di un nuovo registratore di cassa telematico. Con l'Obbligo del sistema telematico, i vecchi scontrini e le ricevute fiscali vanno in pensione. Dallo scorso luglio il nuovo sistema era entrato in vigore già per i commercianti con un giro d'affari superiore ai 400 mila euro. Dal 1° gennaio di quest'anno invece riguarda tutti gli esercenti a prescindere dalla tipologia di servizio e dal volume degli affari. Artigiani e commercianti, sono milioni gli esercizi e le medie-piccole attività interessate dal nuovo sistema che trasmette direttamente all'Agenzia delle Entrate i dati degli incassi. Per farlo, gli esercenti hanno dovuto dotarsi di un nuovo, particolare registratore di cassa, idoneo all'emissione dello scontrino ... Leggi la notizia su gqitalia

