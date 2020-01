Obbligare chi mi ha aggredito a leggere i diari di Anna Frank (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono certo che li prenderanno. Ho fiducia nell’azione della magistratura e nelle forze dell’ordine. Non mi interessa l’entità della pena che subiranno. Non è compito mio. Mi basterebbe tuttavia una condAnna esemplare: l’obbligo di leggere i diari di Anna Frank. Quella che hanno oltraggiato in quell’incredibile capodanno, mentre tutto il mondo festeggiava e brindava nella splendida cornice di Piazza San Marco.Sì, perché Venezia è una città mondo, meticcia per antonomasia, naturalmente accogliente verso le diversità. E io mi sono sentito accolto, non respinto. Per questo non è normale che all’alba degli anni venti del 2000 si ripetano azioni simili agli anni venti del secolo scorso. Questi episodi si iscrivono in una dAnnazione della memoria che ha contagiato tutti, perché abbiamo finito per ... Leggi la notizia su huffingtonpost

