Novità Uefa: potrà giocare in Europa anche chi ha partecipato alle coppe con altre squadre (Di giovedì 2 gennaio 2020) C’è una Novità nell’ambito delle liste da depositare per l’Eufa per le squadre italiane impegnate in Europa, tra Champions e Europa League. La riporta il Corriere dello Sport. Entro la mezzanotte del 3 febbraio, Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e Roma potranno inserire tre sostituzioni senza limitazioni. In pratica, “chi ha giocato la fase a gironi con un altro club potrà andare in campo anche nella fase a eliminazione diretta con la nuova squadra. In sostanza, sarà possibile giocare la stessa coppa con due maglie diverse”. Il quotidiano sportivo spiega nel dettaglio la Novità. “La lista Uefa prevede 25 slot per giocatori over 21: 17 sono liberi, gli altri sono riservati ai giocatori cresciuti nel vivaio del club o comunque in società della medesima federazione (con un tetto di 4 giocatori). Gli under 21 saranno utilizzabili liberamente purché già ... Leggi la notizia su ilnapolista

