“Non doveva”. Per Amadeus il 2020 inizia male. La sua decisione impopolare scatena l’ira di molti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Amadeus nella bufera. Il 31 dicembre 2019 il conduttore nonché direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo ha deciso, a sorpresa, di annunciare i nomi dei 22 cantanti in gara alla kermesse canora più famosa d’Italia. Amadeus ha deciso di svelare al quotidiano La Repubblica i nomi dei cantanti. Una scelta dettata dal fatto che Chi in uscita questa settimana aveva annunciato ben 21 nomi (dei 22) dei big in gara al Festival. Una rivelazione che in qualche modo aveva rovinato la sorpresa. La scelta iniziale di Amadeus era quella di rivelare i nomi dei 22 big in gara durante una puntata speciale de I soliti ignoti. Così ha deciso di anticipare tutto e dire tutto a Repubblica. Ma la sua decisione ha fatto infuriare i giornalisti che si sono sentiti esclusi. Tanti i tweet che i giornalisti di Ansa, La Stampa, Linkiesta, Il Giornale hanno scritto contro Amadeus. Il ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

